Російський Бєлгород порив у блекаут: понад 20 тис. жителів без світла
Київ • УНН
Більше 20 тисяч жителів Бєлгорода та району залишилися без електропостачання після спрацювання системи ППО. Російські пабліки повідомляють про пошкодження газотурбінних установок на ТЕЦ "Луч".
Понад 20 тисяч мешканців російського Бєлгорода та Бєлгородського району залишилися без світла, передає УНН із посиланням на губернатора Бєлгородщини вячеслава гладкова.
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збиті повітряні цілі. Попередньо постраждалих немає. ... на низці вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. ... Без світла залишаються понад 20 тис. мешканців
Проте російські пабліки інформують, що при ракетному ударі було пошкоджено газотурбінні установки на ТЕЦ "Луч". Раніше було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ.
