Російський Бєлгород порив у блекаут: понад 20 тис. жителів без світла

Понад 20 тисяч мешканців російського Бєлгорода та Бєлгородського району залишилися без світла, передає УНН із посиланням на губернатора Бєлгородщини вячеслава гладкова.

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збиті повітряні цілі. Попередньо постраждалих немає. ... на низці вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. ... Без світла залишаються понад 20 тис. мешканців