Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії

14:21 • 10161 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 15877 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 26014 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45886 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 44002 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 37419 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 51341 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42232 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36960 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36398 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
ГУР завдали удару по військовій інфраструктурі рф: знищено три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу під москвоюVideo1 листопада, 07:48 • 10093 перегляди
США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою1 листопада, 08:47 • 4536 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 15159 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 12924 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7364 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологиніPhoto

1 листопада, 07:00 • 45886 перегляди
1 листопада, 07:00 • 45886 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 

1 листопада, 06:00 • 44002 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63353 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 60892 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:56 • 52999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Олександр Сирський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7582 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 26020 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63357 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 41084 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 49572 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії

Київ • УНН

 • 2762 перегляди

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив про підготовку ударів по росії, які можуть спричинити блекаути. Він закликав росіян готуватися до відключень світла та тепла.

Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути. Про це Бровді написав у Telegram, передає УНН.

Хробаки, блекаут- це не страшно. Це трохи якихось незручностей,- призвичаюйтесь, але всією болотною територією,- політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься Вільним Українським Птахом. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчки". Доречі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках 

- написав Бровді.

рф заплатить більшу ціну: Зеленський про розширення географії застосування української далекобійності27.10.25, 17:52 • 4333 перегляди

Він закликав росіян орієнтуйтеся за принципом - "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно".

Ваша хробача дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Тим часом, беззаперечно і неустанно бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними 

- додав Бровді.

Нагадаємо

У московській області почалися відключення світла через атаку дронів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія