Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії
Київ • УНН
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив про підготовку ударів по росії, які можуть спричинити блекаути. Він закликав росіян готуватися до відключень світла та тепла.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути. Про це Бровді написав у Telegram, передає УНН.
Хробаки, блекаут- це не страшно. Це трохи якихось незручностей,- призвичаюйтесь, але всією болотною територією,- політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься Вільним Українським Птахом. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчки". Доречі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках
рф заплатить більшу ціну: Зеленський про розширення географії застосування української далекобійності27.10.25, 17:52 • 4333 перегляди
Він закликав росіян орієнтуйтеся за принципом - "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно".
Ваша хробача дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Тим часом, беззаперечно і неустанно бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними
Нагадаємо
У московській області почалися відключення світла через атаку дронів.