Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути. Про це Бровді написав у Telegram, передає УНН.

Хробаки, блекаут- це не страшно. Це трохи якихось незручностей,- призвичаюйтесь, але всією болотною територією,- політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься Вільним Українським Птахом. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчки". Доречі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках