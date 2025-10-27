рф заплатить більшу ціну: Зеленський про розширення географії застосування української далекобійності
Київ • УНН
Президент Зеленський провів Ставку, де визначили завдання для розширення географії застосування далекобійної зброї. Російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну, і платитиме ще більшу.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, визначили завдання для розширення географії застосування української далекобійності, передає УНН.
Провів Ставку. Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування. Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності
Крім того, за словами Президента, триває детальна робота з виробниками для довгострокових контрактів.
Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою
Додамо
Раніше Президент Зеленський заявив, що Україні потрібна достатня далекобійна зброя для зміни перебігу війни. Він обговорив це питання з високопосадовцями США та Великої Британії.