Ексклюзив
14:34
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
рф заплатить більшу ціну: Зеленський про розширення географії застосування української далекобійності

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Президент Зеленський провів Ставку, де визначили завдання для розширення географії застосування далекобійної зброї. Російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну, і платитиме ще більшу.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, визначили завдання для розширення географії застосування української далекобійності, передає УНН.

Провів Ставку. Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування. Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності 

- повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, триває детальна робота з виробниками для довгострокових контрактів.

Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою 

- додав Зеленський.

Раніше Президент Зеленський заявив, що Україні потрібна достатня далекобійна зброя для зміни перебігу війни. Він обговорив це питання з високопосадовцями США та Великої Британії.

Антоніна Туманова

