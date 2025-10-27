рф заплатит большую цену: Зеленский о расширении географии применения украинской дальнобойности
Киев • УНН
Президент Зеленский провел Ставку, где определили задачи для расширения географии применения дальнобойного оружия. Российская нефтепереработка уже платит ощутимую цену за войну, и будет платить еще большую.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, определили задачи для расширения географии применения украинской дальнобойности, передает УНН.
Провел Ставку. Главная тематика – наши возможности для дальнобойных санкций против россии. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение. Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности
Кроме того, по словам Президента, продолжается детальная работа с производителями для долгосрочных контрактов.
Срок в три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше
Добавим
Ранее Президент Зеленский заявил, что Украине необходимо достаточно дальнобойного оружия для изменения хода войны. Он обсудил этот вопрос с высокопоставленными чиновниками США и Великобритании.