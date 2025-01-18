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«Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни» - Зеленский

«Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни» - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2011 просмотра

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Президент заявил о важности дальнобойного оружия для защиты Украины после ракетных ударов по Киеву и Запорожью. Украинские дроны и ракеты каждую ночь атакуют военные объекты на территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил о последствиях российского ракетного удара по Киеву, Запорожью, Харьковщине. Кроме того президент подчеркнул, что власть работает над увеличением количества систем ПВО для Украины, и подчеркнул, что украинские защитники способствуют вполне справедливому возвращению войны в РФ, на российские военные объекты.

Пишет УНН со ссылкой на официальную страницу президента Владимира Зеленского.

Детали

После российского ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов, который завершился только под вечер. В Запорожье спасательные работы еще продолжаются. Спасатели работают на месте ракетного удара в Харьковской области, сообщил президент. Зеленский напомнил, что россияне нанесли удары баллистикой. 

К сожалению были забраны жизни этими ракетами - и в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Удары были в частности баллистикой. Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины, современных систем, которые помогут сбивать такую баллистику.

- сообщил Зеленский

Президент Украины также отметил об активной работе над тем, чтобы  украинская армия могла действовать против пусковых установок врага в том числе на российской территории.

Я благодарен всем партнерам, которые поддерживают нас в этом. наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни. Я благодарю всех наших воинов ВСУ, СБУ, ГУР, Службу внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев обеспечивают необходимую дальнобойность - в том числе и нашими собственными силами. Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой, вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам, на российские военные объекты.

- сказал Зеленский.

Напомним,

Утром 18 января военные рф осуществили ракетный удар по городу Киеву. 

В результате утренней атаки рф на Шевченковский район Киева погибли три человека. Повреждены торговый центр, станция метро "Лукьяновская" и другие объекты инфраструктуры.

Во время встречи Зеленского с британским премьером Стармером Киев атаковали российские дроныи. Президент Украины пообещал ответ, а в пяти районах столицы обнаружили обломки беспилотников.

СБУ разоблачила агента ГРУ, которая готовила новогоднюю атаку дронов на Киев13.01.25, 12:21 • 32314 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика

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