«Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил о последствиях российского ракетного удара по Киеву, Запорожью, Харьковщине. Кроме того президент подчеркнул, что власть работает над увеличением количества систем ПВО для Украины, и подчеркнул, что украинские защитники способствуют вполне справедливому возвращению войны в РФ, на российские военные объекты.

Пишет УНН со ссылкой на официальную страницу президента Владимира Зеленского.

Детали

После российского ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов, который завершился только под вечер. В Запорожье спасательные работы еще продолжаются. Спасатели работают на месте ракетного удара в Харьковской области, сообщил президент. Зеленский напомнил, что россияне нанесли удары баллистикой.

К сожалению были забраны жизни этими ракетами - и в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Удары были в частности баллистикой. Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины, современных систем, которые помогут сбивать такую баллистику.

Президент Украины также отметил об активной работе над тем, чтобы украинская армия могла действовать против пусковых установок врага в том числе на российской территории.

Я благодарен всем партнерам, которые поддерживают нас в этом. наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни. Я благодарю всех наших воинов ВСУ, СБУ, ГУР, Службу внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев обеспечивают необходимую дальнобойность - в том числе и нашими собственными силами. Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой, вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам, на российские военные объекты.