"Наша далекобійність - це один з ключових інструментів захисту життя" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив про наслідки російського ракетного удару по Києву, Запоріжжю, Харківщині. Крім того президент наголосив, що влада працює над збільшенням кількості систем ППО для України, та підкреслив, що українські захисники сприяють цілком справедливому поверненню війни у рф, на російські військові об'єкти.

Пише УНН із посиланням на офіційну сторінку президента Володимира Зеленського.

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Після російського ракетного удару по Києву весь день тривав розбір завалів, який завершився тільки під вечір. У Запоріжжі рятувальні роботи ще тривають. Рятувальники працюють на місці ракетного удару у Харківській області, повідомив президент. Зеленський нагадав, що росіяни завдали ударів балістикою.

Нажаль були забрані життя цими ракетами - і у Києві, і у Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Удари були зокрема балістикою. Незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України, сучасних систем, які допоможуть збивати таку балістику. - повідомив Зеленський

Президент України також зазначив про активну роботу над тим, щоб українська армія могла діяти проти пускових установок ворога у тому числі на російській території.

Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобійність - це один з ключових інструментів захисту життя. Я дякую усім нашим воїнам ЗСУ, СБУ, ГУР, Службі зовнішньої розвідки, які для нас, для усіх українців забезпечують необхідну далекобійність - зокрема і нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому, цілком справедливо, завдяки нашим дронам та ракетам, на російські військові об'єкти. - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зранку 18 січня військові рф здійснили ракетний удар по місту Києву.

Внаслідок ранкової атаки рф на Шевченківський район Києва загинули троє людей. Пошкоджено торгівельний центр, станцію метро "Лук'янівська" та інші об'єкти інфраструктури.

Під час зустрічі Зеленського з британським прем'єром Стармером Київ атакували російські дрони. Президент України пообіцяв відповідь, а в п'яти районах столиці виявили уламки безпілотників.

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