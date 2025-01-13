СБУ викрила агентку ГРУ, яка готувала новорічну атаку дронів на Київ

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У Києві затримано 27-річну жінку, яка збирала GPS-координати держустанов для атаки російських дронів-камікадзе 1 січня. Агентка також відстежувала позиції ППО та передавала дані через месенджер куратору з рф.

Правоохоронці затримали у Києві агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для дронової атаки рф по столиці України 1 січня 2025 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

За даними СБУ, пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.

Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація.

Готові світлини жінка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері. Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

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Правоохоронці задокументували як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському гру.

За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала "легкі" заробітки на Телеграм-каналах. Там не неї вийшов представник воєнної розвідки росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала за волонтерами в трьох містах07.01.25, 11:21 • 27961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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