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СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала за волонтерами в трьох містах

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала за волонтерами в трьох містах

Київ • УНН

 • 27962 перегляди

У Києві, Дніпрі та Одесі затримано групу агентів фсб на чолі з київським адвокатом. Вони стежили за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій, а також коригували ракетні удари по об'єктах України.

Правоохоронці затримали агентів російської фсб, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Агентурна мережа діяла у Києві, Дніпрі та Одесі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху волонтерів та посадовців міжнародних організацій російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. Він, своєю чергою, залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

За вказівкою окупантів агенти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів.

Зазначається, що керівник агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів. Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним "звітом" направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику фсб.

Керівника агентурної групи та його спільників затримали у Києві.

СБУ: викрито найбільшу мережу агентів рф, які "полювали" за F-16 в Україні17.12.24, 16:15 • 20429 переглядiв

Під час розслідування справи правоохоронці встановили, що агенти фсб також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

При обшуках у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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