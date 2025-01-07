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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах

СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах

Киев  •  УНН

 • 5423 просмотра

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В Киеве, Днепре и Одессе была задержана группа агентов фсб во главе с киевским адвокатом. Они следили за волонтерами и должностными лицами международных организаций, а также корректировали ракетные удары по объектам Украины.

Правоохранители задержали агентов российской фсб, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Агентурная сеть действовала в Киеве, Днепре и Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Чтобы установить адреса пребывания, номера автомобилей и маршруты движения волонтеров и должностных лиц международных организаций, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. Он, в свою очередь, привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.

По указанию оккупантов агенты тайно следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов.

Отмечается, что руководитель агентурной группы периодически устраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеского ячейки и единственным "отчетом" направлял своему российскому куратору - штатному сотруднику ФСБ.

Руководителя агентурной группы и его сообщников задержали в Киеве.

СБУ: разоблачена крупнейшая сеть агентов рф, которые "охотились" за F-16 в Украине17 дек. 2024, 14:15 • 19610 просмотров

В ходе расследования дела правоохранители установили, что агенты фсб также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины.

При обысках у задержанных изъято 15 мобильных телефонов, которые они использовали для конспиративной связи с оккупантами. Также изъяты оптика и флеш-накопители с доказательствами преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников вражеской ячейки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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