СБУ: разоблачена крупнейшая сеть агентов рф, которые "охотились" за F-16 в Украине

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала крупнейшую сеть агентов рф, которая специализировалась на "охоте" за F-16 в Украине, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в 5-х регионах Украины. По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой - указали в СБУ.

Как сообщается, участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера", отметили в спецслужбе.

Как указано, к сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16 - сообщили в СБУ.

Отдельной задачей вражеской агентуры, по данным СБУ, было "установление адресов компаний, которые привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов".

Для получения разведданных фигуранты, как отметили в СБУ, "втемную" использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины. "В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей. Сначала участники агентурной группы "отчитывались" резиденту, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору", - рассказали в СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети", - сообщили в СБУ.

Во время обысков, как указано, у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности других участников агентурной сети рф. Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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