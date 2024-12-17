СБУ: разоблачена крупнейшая сеть агентов рф, которые "охотились" за F-16 в Украине
Киев • УНН
Военная контрразведка СБУ задержала 12 российских агентов и их информаторов в 5 регионах Украины. Шпионы собирали данные о локации ПВО, секретные аэродромы и производство средств РЭБ.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала крупнейшую сеть агентов рф, которая специализировалась на "охоте" за F-16 в Украине, пишет УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в 5-х регионах Украины. По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой
Как сообщается, участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера", отметили в спецслужбе.
Как указано, к сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.
В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16
Отдельной задачей вражеской агентуры, по данным СБУ, было "установление адресов компаний, которые привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов".
Для получения разведданных фигуранты, как отметили в СБУ, "втемную" использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины. "В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей. Сначала участники агентурной группы "отчитывались" резиденту, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору", - рассказали в СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети", - сообщили в СБУ.
Во время обысков, как указано, у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.
Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
◾️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности других участников агентурной сети рф. Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Готовили атаки на оборонные заводы и системы ПВО в Запорожье: СБУ обезвредила агентурную группу военной разведки рф17 сент. 2024, 07:14 • 19020 просмотров