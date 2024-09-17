Готовили атаки на оборонные заводы и системы ПВО в Запорожье: СБУ обезвредила агентурную группу военной разведки рф

Правоохранители разоблачили еще одну агентурную группу главного управления генштаба вооруженных сил рф, которая действовала в Запорожье. Они собирали координаты для воздушных ударов рф по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, среди приоритетных целей врага были системы ПВО, пункты дислокации Сил обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Также оккупантов интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Агентами военной разведки рф оказалось двое жителей Запорожья. Одна из задержанных - сотрудница стратегического оборонного завода Запорожья. Женщина передавала врагу информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.

Другого агента СБУ задержала с поличным, когда он шпионил за подразделениями ВСУ, базирующихся в Запорожье. Для сбора данных фигурант не только обходил город, но и «втемную» выспрашивал нужную ему информацию во время бытовых разговоров со знакомыми.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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