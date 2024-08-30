Прикрываясь должностью лесника, шпионил за защитниками Харькова: задержан агент российской группировки

Служба безопасности и ГБР задержали в Харькове еще одного агента военной разведки РФ. Злоумышленником оказался работник местного лесничества, который шпионил за украинскими войсками, обороняющими областной центр. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ. Задокументировано как во время разведывательных вылазок он скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отмечают, что кроме координат военных объектов он дополнительно пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений. Полученные сведения злоумышленник наносил на гугл-карты для подготовки "отчета" российской спецслужбе.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступные действия и совместно с ГБР задержали в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

Как установило расследование, агент коммуницировал с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны выехал в Россию и пошел на сотрудничество с рф.

Деятельность "связного" координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру). Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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