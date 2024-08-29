СБУ задержала агентов рф, которые корректировали обстрелы Киева из арендованных квартир

СБУ задержала агентов игры, которые организовали «наблюдательные пункты» в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы РФ. Злоумышленники также планировали создать агентурные ячейки в Полтаве и Чернигове. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку рф создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове.

В результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба вооруженных сил рф и один из его приспешников.

Задержанными оказались двое жителей Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу. По указанию оккупантов они корректировали ракетно-дронные атаки рф и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

Для выполнения задач мужчины обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели - объекты критической инфраструктуры. В доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, с аналогичным заданием диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах.

Для этого пытались вербовать местных жителей, которые искали «легких денег». Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Телеграмм-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одним заданием для новых участников российской агентуры, как сообщается, были поджоги служебных авто сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения).

Преступные действия организатора враждебной группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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