СБУ затримала агентів рф, які коригували обстріли Києва з орендованих квартир

СБУ затримала агентів гру, які організували "спостережні пункти" в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли рф. Зловмисники також планували створити агентурні осередки у Полтаві та Чернігові. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

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Як повідомляється, контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові.

У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу збройних сил рф та одного з його поплічників.

Затриманими виявились двоє жителів Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу. За вказівкою окупантів вони коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

Для виконання завдань чоловіки облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. У помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак - розповіли в СБУ.

За даними СБУ, з аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.

Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали "легких грошей". Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі рф.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури, як повідомляється, були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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