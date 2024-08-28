СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для фсб на Донеччині
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для фсб на Покровському напрямку фронту. Агент збирав інформацію про позиції ЗСУ та ключові об'єкти інфраструктури для підготовки ворожих операцій.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця". Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Деталі
За вказівкою російської спецслужби співробітник Укрзалізниці шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.
Як повідомляється, передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто.
Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.
Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру
Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також "втемну" намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег.
Потім він складав агентурний "звіт", в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах.
СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15.08.24, 11:43 • 26337 переглядiв
Як встановило розслідування, навесні цього року житель Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До "уваги" окупантів чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.