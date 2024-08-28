СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, который шпионил для фсб в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб, который работал вблизи передовой в Донецкой области. Им оказался сотрудник регионального подразделения АО «Укрзализныця». Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

По указанию российской спецслужбы сотрудник Укрзализныци шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Как сообщается, прежде всего врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют город.

Также через своего агента оккупанты надеялись узнать о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

Разведданные агрессор планировал использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы к райцентру - рассказали в СБУ.

Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также «втемную» пытался выпытывать нужные ему сведения у своих коллег.

Затем он составлял агентурный «отчет», в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах.

СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку

Как установило расследование, весной этого года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой. Во «внимание» оккупантов мужчина попал как сторонник прокремлевских Телеграмм-каналов, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.