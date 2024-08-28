СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, который шпионил для фсб в Донецкой области
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, который шпионил для фсб на Покровском направлении фронта. Агент собирал информацию о позициях ВСУ и ключевых объектах инфраструктуры для подготовки вражеских операций.
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб, который работал вблизи передовой в Донецкой области. Им оказался сотрудник регионального подразделения АО «Укрзализныця». Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
По указанию российской спецслужбы сотрудник Укрзализныци шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Как сообщается, прежде всего врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют город.
Также через своего агента оккупанты надеялись узнать о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.
Разведданные агрессор планировал использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы к райцентру
Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также «втемную» пытался выпытывать нужные ему сведения у своих коллег.
Затем он составлял агентурный «отчет», в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах.
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Как установило расследование, весной этого года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой. Во «внимание» оккупантов мужчина попал как сторонник прокремлевских Телеграмм-каналов, где он публиковал антиукраинские комментарии.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.