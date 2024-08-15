СБУ задержала информатора рф, который шпионил за HIMARS на Покровском направлении

Служба безопасности Украины задержала информатора рф, который шпионил за реактивными системами HIMARS на Покровском направлении, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, информатор передавал оккупантам местоположение Сил обороны на Донетчине. Особенно врага, как указано, интересовали пункты базирования HIMARS на Покровском направлении. Также информатор, по данным СБУ, пытался определить там координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ.

"Разведданные были нужны агрессору для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта", - сообщили в СБУ.

Служба безопасности задержала мужчину. Это житель Мирнограда, указали в спецслужбе.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) УК Украины. Он находится под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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