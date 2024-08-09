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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:39  •  21724 просмотра

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В Киеве задержана резидентка российского ГРУ, которая координировала поджоги военных авто. СБУ разоблачила ее с помощью собственного двойного агента, которого ранее завербовали для поджогов.

Служба безопасности сорвала попытки военной разведки рф создать собственную агентурную ячейку в Киеве. В столице задержан резидент (старший агент) российской игры, которая координировала исполнителей "российских заказов" в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается,  первоочередной задачей ячей ячейки должен был стать поджог служебных авто Сил обороны.  По замыслу агрессора уничтожение военных автомобилей должно было привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ.

Для разоблачения резидентки СБУ задействовала своего "двойного агента", - жителя столицы, которого украинская спецслужба разоблачила на подготовке к одному из поджогов. В результате комплексных мероприятий мужчина пошел на сотрудничество со Службой и помог задокументировать подрывную деятельность фигурантки.

- рассказали в СБУ.

Так, по материалам дела, резидентка находилась на прямой связи с сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как гру).

Она занималась координацией поджигателей и помогала им проводить подрывную деятельность в Киеве. Задокументировано, что женщина давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми злоумышленники должны были уничтожать автомобили военных.

Кроме того она лично пыталась снять на видео один из поджогов, который должен был совершить "двойной агент". Именно тогда ее задержали сотрудники СБУ.

На месте происшествия оперативники изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения военной разведки рф еще в начале полномасштабной войны. Тогда она проживала в городе Токмак в Запорожье, а после захвата части региона переехала в Киев.

Уже в столице на нее дистанционно вышел сотрудник российского гру и предложил сотрудничество в обмен на деньги, которых она так и не получила.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к этой незаконной деятельности, добавили в СБУ.

В Киеве задержаны диверсанты за поджог объекта Укрзализныци8 августа 2024, 13:16 • 23737 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевКриминал и ЧП
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
tokmakТокмак
ukrainaУкраина
kievКиев
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