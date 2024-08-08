В Киеве задержаны диверсанты за поджог объекта Укрзализныци

В Киеве задержаны двое диверсантов, которые по указанию российской разведки подожгли релейный шкаф на грузовой станции Укрзализныци. Им грозит пожизненное заключение за диверсию в условиях военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного 22-летнего жителя, который попал "во внимание" агрессора из-за судимости за хулиганство и мошенничество.

За деньги мужчина сначала должен был сжечь релейный шкаф вблизи одной из грузовых станций Укрзализныци на территории Киева. Для выполнения задания киевлянин привлек своего 17-летнего знакомого - местного разнорабочего.

Согласно инструкции из РФ диверсанты ночью провели доразведку вблизи потенциальной цели, сфотографировали ее и отправили на "согласование" своему российскому куратору.

Затем они приобрели инстументы, чтобы сломать защитную панель электрооборудования, и легковоспламеняющуюся смесь. Дождавшись сумерек, диверсанты взломали дверцу релейного шкафа и подожгли его технологическую часть.

Далее фигуранты отсняли возгорание на камеру мобильного телефона для "отчетности" перед оккупантами.

В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры Киева.

Сотрудники СБУ помешали вражеским планам и задержали обоих диверсантов "по горячим следам".

Во время обысков в помещениях задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ. Также у них обнаружен "рабочий инвентарь", который использовали для совершения поджога.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас рецидивист находится под стражей, а его сообщнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині: затримано агента фсб