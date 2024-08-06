Контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который готовил поджоги на объектах Сил обороны и Укрзализныци в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, в первую очередь "под прицелом" врага были административные здания и служебные авто местных ТЦК.

Чтобы установить их локации и уничтожить, российская спецслужба за деньги дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района. Для выявления военных объектов агент объезжал территорию района, где фиксировал места базирования украинских защитников.

После обнаружения потенциальной цели он должен был прибыть по ее адресу и сжечь с помощью легковоспламеняющегося вещества.

Одновременно фигурант готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.

Агента фсб задержали, когда он проводил доразведку вблизи ТЦК.

Дополнение

По данным следствия, в поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

После вербовки коммуникация с агентом происходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции относительно приоритетных "целей" и способов их поджога. В случае выполнения вражеского задания он надеялся на деньги от фсб, которые должны были перевести на его криптокошелек.

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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