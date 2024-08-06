Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала 26-летнего агента ФСБ в Измаильском районе. Он планировал поджоги зданий ТЦК, служебных авто и релейных шкафов Укрзализныци, за что должен был получить оплату криптовалютой.
Контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который готовил поджоги на объектах Сил обороны и Укрзализныци в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным СБУ, в первую очередь "под прицелом" врага были административные здания и служебные авто местных ТЦК.
Чтобы установить их локации и уничтожить, российская спецслужба за деньги дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района. Для выявления военных объектов агент объезжал территорию района, где фиксировал места базирования украинских защитников.
После обнаружения потенциальной цели он должен был прибыть по ее адресу и сжечь с помощью легковоспламеняющегося вещества.
Одновременно фигурант готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.
Агента фсб задержали, когда он проводил доразведку вблизи ТЦК.
Дополнение
По данным следствия, в поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.
После вербовки коммуникация с агентом происходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции относительно приоритетных "целей" и способов их поджога. В случае выполнения вражеского задания он надеялся на деньги от фсб, которые должны были перевести на его криптокошелек.
Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу рф.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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