Киев • УНН
В Хмельницкой области нейтрализована преступная группа, которая поджигала служебные авто Сил обороны по заданию российской разведки. Задержан лидер банды, которому грозит до 10 лет заключения.
Правоохранители нейтрализовали преступную группу, которая по "заказу" рф жгла служебные авто Сил обороны на западе Украины. В частности, задержали лидера банды, который работал на разведку страны-агрессора. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что задержанный - житель Хмельницкой области, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.
Следователи выяснили, что мужчина разместил в даркнете свое "резюме", где предложил "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК. На "объявление" фигуранта ответил представитель рф, который дал ему задание на уничтожение военных авто в Хмельницком.
Военная контрразведка СБУ совместно с уголовным розыском Нацполиции задокументировала подрывную деятельность преступной группы и задержала ее организатора "по горячим следам". Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.
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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (приготовление к уголовному преступлению, препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом)
Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий. Также продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщников.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Дополнение
В Службе безопасности заявили, что для совершения преступлений молодой человек привлек еще нескольких жителей региона.
Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова". Злоумышленники снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки потом "отчета" оккупантам.
Напомним
СБУ и полиция задержали двух парней во Львове, которые поджигали авто украинских военных по указанию фсб.