Правоохранители нейтрализовали преступную группу, которая по "заказу" рф жгла служебные авто Сил обороны на западе Украины. В частности, задержали лидера банды, который работал на разведку страны-агрессора. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что задержанный - житель Хмельницкой области, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи выяснили, что мужчина разместил в даркнете свое "резюме", где предложил "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК. На "объявление" фигуранта ответил представитель рф, который дал ему задание на уничтожение военных авто в Хмельницком.

Военная контрразведка СБУ совместно с уголовным розыском Нацполиции задокументировала подрывную деятельность преступной группы и задержала ее организатора "по горячим следам". Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (приготовление к уголовному преступлению, препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) - резюмировали в СБУ.

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий. Также продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Дополнение

В Службе безопасности заявили, что для совершения преступлений молодой человек привлек еще нескольких жителей региона.

Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова". Злоумышленники снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки потом "отчета" оккупантам.

Напомним

СБУ и полиция задержали двух парней во Львове, которые поджигали авто украинских военных по указанию фсб.