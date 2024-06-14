В Одессе российские спецслужбы завербовали подростков для проведения диверсий. Несовершеннолетние по заказу рф сожгли две машины военных ВСУ. Об этом сообщила Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Полицейские установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет.

Работники спецслужб рф обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Сейчас все материалы дела передали по подследственности следователям СБУ, которые на основании собранных правоохранителями доказательств, сообщили задержанному фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины

Отмечается, что самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения - добавили в Нацполиции.

За аналогичное преступление оперативники задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

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Дополнение

Правоохранители добавили, что поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит врагу и принимает меры по защите молодежи от влияния российских спецслужб.

Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленную законом ответственность за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение - обратился к родителям Вадим Дзюбинский.

Напомним

В ночь на 10 июня на автостоянке в Днепре неизвестные подожгли микроавтобус, который принадлежит Вооруженным силам Украины. По факту поджога автомобиля правоохранители открыли уголовное производство.