У Дніпрі невідомі підпалили авто ЗСУ: правоохоронці відкрили справу
Київ • УНН
Невідомі підпалили військовий мікроавтобус на стоянці в Дніпрі, пошкодивши транспортний засіб, а правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом підпалу.
У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить Збройним силам України. Зловмисників розшукують. За фактом підпалу автомобіля правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посилання на поліцію регіону.
Деталі
Інцидент стався на автостоянці по вул. Яскравій у Дніпрі.
Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.
На місці були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією правоохоронців, до підпалу може бути причетна група осіб.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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