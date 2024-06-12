В ночь на 10 июня на автостоянке в Днепре неизвестные подожгли микроавтобус, который принадлежит Вооруженным силам Украины. Злоумышленников разыскивают. По факту поджога автомобиля правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Инцидент произошел на автостоянке по ул. Яркой в Днепре.

Полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным. Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло.

На месте были обнаружены пустые бутылки от бензина. По предварительной информации правоохранителей, к поджогу может быть причастна группа лиц.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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