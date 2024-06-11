В Киевской области загорелся один из частных домов в селе Матяшевка. Сейчас пожар ликвидирован. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

На Киевщине около 21:40 в полицию поступило сообщение о возгорании одного из частных домов в селе Матяшевка

Предварительно, сейчас пожар ликвидирован.

К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия