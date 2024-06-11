У приватному будинку Київської області спалахнула пожежа: вогнеборці ліквідували загорання
Київ • УНН
Приватний будинок у селі Матяшівка Київської області загорівся близько 21:40, але пожежу вдалося ліквідувати без жертв, причина пожежі з'ясовується.
У Київській області загорівся однин з приватних будинків у селі Матяшівка. Нині пожежа ліквідована. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
На Київщині близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про загорання одного з приватних будинків у селі Матяшівка
Попередньо, наразі пожежу ліквідовано.
На щастя, потерпілих немає.
Причини загорання встановлюються.
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