На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства

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«Ліквідовано загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, Сили ППО знищили усі ракети різного типу, які летіли на Київ, повідомили в КМВА. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Окрім Києва, ворог атакував цієї ночі і Одещину. Там через агресію росіян загинув працівник агропідприємства.

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