На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Уночі на території торговельного підприємства в Київській області виникла пожежа через ворожий обстріл. Туди потрапили уламки ракети. Рятувальники загасили вогонь, жертв і потерпілих не виявлено. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
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«Ліквідовано загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено», — йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, Сили ППО знищили усі ракети різного типу, які летіли на Київ, повідомили в КМВА. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Окрім Києва, ворог атакував цієї ночі і Одещину. Там через агресію росіян загинув працівник агропідприємства.
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