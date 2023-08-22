Ворожі обстріли в тандемі із спекою: за добу вогнеборці Донеччини та Херсонщини загасили 16 пожеж
Київ • УНН
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Вчора зранку ворог обстріляв село Никифорівка Бахмутського району Донецької області, в результаті влучання одного зі снарядів виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарчій споруді. Рятувальники ліквідували загорання на площі 120 кв. м.
У другій половині дня під ворожим обстрілом перебувало село Новоукраїнка Волноваського району, в результаті чого виникло 3 пожежі. Рятувальники ліквідували загорання 2-х господарчих споруд та сухої трави на площі 4 га.
Майже 5 га сухостою знищено вогнем минулої доби на Херсонщині. Зафіксовано 12 пожеж на відкритих територіях, 10 з яких виникли через ворожі обстріли. До гасіння залучалось 72 рятувальники та 16 одиниць техніки.
"Шановні громадяни, закликаємо вас бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях! Бойові дії та спекотна погода нині найчастіше стають причиною великої кількості пожеж на Херсонщині. Проте присутній і людський фактор. Тож не допомагайте ворогу спалювали рідну землю!", - закликали в ДСНС.
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