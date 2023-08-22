Вражеские обстрелы в тандеме с жарой: за сутки пожарные Донетчины и Херсонщины потушили 16 пожаров
Киев • УНН
Детали
Вчера утром враг обстрелял село Никифоровка Бахмутского района Донецкой области, в результате попадания одного из снарядов возник пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 кв. м.
Во второй половине дня под вражеским обстрелом находилось село Новоукраинка Волновахского района, в результате чего возникло 3 пожара. Спасатели ликвидировали возгорание 2-х хозяйственных построек и сухой травы на площади 4 га.
Почти 5 га сухостоя уничтожено огнем за прошедшие сутки на Херсонщине. Зафиксировано 12 пожаров на открытых территориях, 10 из которых возникли из-за вражеских обстрелов. К тушению привлекалось 72 спасателя и 16 единиц техники.
"Уважаемые граждане, призываем вас быть сознательными и заботиться о правилах пожарной безопасности на открытых территориях! Боевые действия и жаркая погода сейчас чаще всего становятся причиной большого количества пожаров на Херсонщине. Однако присутствует и человеческий фактор. Поэтому не помогайте врагу сжигали родную землю!", - призвали в ГСЧС.
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