Нічна ворожа атака на Запоріжжя: вогнеборці показали, як гасили масштабну пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Запорізькі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом вночі 22 серпня. Горіло близько 20 автомобілів на площі 200 квадратних метрів, пожежники вчасно завадили поширенню вогню, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
У ніч на 22 серпня стався ворожий обстріл одного із підприємства у місті Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горять 14 автомобілів, з яких 4 вантажівки, а також пакувальна тара на майданчику. Загальна площа пожежі склала 200 кв.м.
Існувала загроза розповсюдження вогню на більш значну площу. Вогнеборці оперативно ліквідувати загорання. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС для ліквідації пожежі залучалось 27 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Доповнення
За минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. У ніч на вівторок, 22 серпня, російські військові випустили дві ракети та три дрони по Запоріжжю, ніхто не постраждав. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки.