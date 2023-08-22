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Ночная вражеская атака на Запорожье: ГСЧС показали, как тушили масштабный пожар

Киев • УНН

 • 928770 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Запорожские пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом ночью 22 августа. Горело около 20 автомобилей на площади 200 квадратных метров. Своевременное вмешательство не допустило распространение огня, передает УНН со ссылкой на ГСЧС

Детали

В ночь на 22 августа произошел вражеский обстрел одного из предприятий в городе Запорожье, в результате чего возник пожар.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что горят 14 автомобилей, из которых 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на более значительную площадь. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

От ГУ ГСЧС для ликвидации пожара привлекалось 27 спасателей и 6 единиц техники.

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области. Один человек погиб, еще один получил ранения. В ночь на вторник, 22 августа, российские военные выпустили две ракеты и три дрона по Запорожью, никто не пострадал. Разрушениям подверглись четыре многоэтажных дома.

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