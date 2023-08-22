Ночная вражеская атака на Запорожье: ГСЧС показали, как тушили масштабный пожар

Детали

В ночь на 22 августа произошел вражеский обстрел одного из предприятий в городе Запорожье, в результате чего возник пожар.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что горят 14 автомобилей, из которых 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на более значительную площадь. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

От ГУ ГСЧС для ликвидации пожара привлекалось 27 спасателей и 6 единиц техники.

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области. Один человек погиб, еще один получил ранения. В ночь на вторник, 22 августа, российские военные выпустили две ракеты и три дрона по Запорожью, никто не пострадал. Разрушениям подверглись четыре многоэтажных дома.