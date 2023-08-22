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Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджено чотири багатоповерхівки

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Унаслідок нічної ворожої таки по Запоріжжю руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені 4 багатоповерхові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих та травмованих серед цивільного наслення немає. 

Доповнення 

Усі відповідні служби працюють. Комунальники "Запоріжремсервісу" розпочали затуляти вікна, а також реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Нагадаємо

Після опівночі у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.

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