Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджено чотири багатоповерхівки

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"Цієї ночі росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені 4 багатоповерхові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих та травмованих серед цивільного наслення немає.

Доповнення

Усі відповідні служби працюють. Комунальники "Запоріжремсервісу" розпочали затуляти вікна, а також реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Нагадаємо

Після опівночі у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.