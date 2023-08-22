Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджено чотири багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Унаслідок нічної ворожої таки по Запоріжжю руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише УНН.
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"Цієї ночі росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені 4 багатоповерхові будинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих та травмованих серед цивільного наслення немає.
Доповнення
Усі відповідні служби працюють. Комунальники "Запоріжремсервісу" розпочали затуляти вікна, а також реєстрацію кількості пошкоджених вікон.
Нагадаємо
Після опівночі у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.