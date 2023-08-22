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Вражеская атака на Запорожье: повреждены четыре многоэтажки

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате ночной вражеской таки по Запорожью разрушениям подверглись четыре многоэтажных дома. Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью россияне снова атаковали Запорожье. В результате взрывной волны повреждены 4 многоэтажных дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и травмированных среди гражданского населения нет. 

Дополнение 

Все соответствующие службы работают. Коммунальщики "Запорожремсервиса" начали заделывать окна, а также регистрацию количества поврежденных окон.

Напомним

После полуночи в Запорожье были слышны звуки взрывов.

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