Вражеская атака на Запорожье: повреждены четыре многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате ночной вражеской таки по Запорожью разрушениям подверглись четыре многоэтажных дома. Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.
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"Этой ночью россияне снова атаковали Запорожье. В результате взрывной волны повреждены 4 многоэтажных дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и травмированных среди гражданского населения нет.
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Все соответствующие службы работают. Коммунальщики "Запорожремсервиса" начали заделывать окна, а также регистрацию количества поврежденных окон.
Напомним
После полуночи в Запорожье были слышны звуки взрывов.