росіяни атакували вночі околиці Запоріжжя ракетами та дронами, за добу 96 разів обстріляли область, одна людина загинула

ukru
29 березня, 17:57 • 272661 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363289 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301918 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336981 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301931 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220495 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205158 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164692 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535824 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83973 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51364 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50719 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53943 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56942 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392998 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535824 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569293 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566321 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466177 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205295 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363289 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175317 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166212 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137109 перегляди
Актуальне
росіяни атакували вночі околиці Запоріжжя ракетами та дронами, за добу 96 разів обстріляли область, одна людина загинула

росіяни атакували вночі околиці Запоріжжя ракетами та дронами, за добу 96 разів обстріляли область, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 561308 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. За минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. У ніч на вівторок, 22 серпня, російські військові випустили дві ракети та три дрони по Запоріжжю, ніхто не постраждав. Про це у вівторок повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

“Вночі по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило”, — написав Малашко у Telegram.

Також, за його словами, російські окупанти 83 разів з артилерії обстріляли територію Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам’янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктів.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук’янівці, два авіаційні удари — по Новоданилівці, три БПЛА-атаки — по Новодарівці та Степногірську.

Внаслідок артилерійського обстрілу росіян по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

Як зазначив Малашко, через обстріли минулої доби надійшло 31 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

Доповнення

Унаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,808.04