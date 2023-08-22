росіяни атакували вночі околиці Запоріжжя ракетами та дронами, за добу 96 разів обстріляли область, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. У ніч на вівторок, 22 серпня, російські військові випустили дві ракети та три дрони по Запоріжжю, ніхто не постраждав. Про це у вівторок повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.
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“Вночі по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило”, — написав Малашко у Telegram.
Також, за його словами, російські окупанти 83 разів з артилерії обстріляли територію Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам’янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктів.
Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук’янівці, два авіаційні удари — по Новоданилівці, три БПЛА-атаки — по Новодарівці та Степногірську.
Внаслідок артилерійського обстрілу росіян по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.
Як зазначив Малашко, через обстріли минулої доби надійшло 31 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.
Доповнення
Унаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.