россияне атаковали ночью окрестности Запорожья ракетами и дронами, за сутки 96 раз обстреляли область, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. За минувшие сутки враг нанес 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области. Один человек погиб, еще один получил ранения. В ночь на вторник, 22 августа, российские военные выпустили две ракеты и три дрона по Запорожью, никто не пострадал. Об этом во вторник сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Ночью по окрестностям областного центра было нанесено два ракетных удара и атаковано тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты ликвидируют последствия вражеского удара. Информации о пострадавших не поступало”, — написал Малашко в Telegram.
Также, по его словам, российские оккупанты 83 раз из артиллерии обстреляли территорию Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишья, Луговского, Камянского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктов.
Три обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке и Лукяновке, два авиационных удара — по Новоданиловке, три БПЛА-атаки — по Новодаровке и Степногорску.
В результате артиллерийского обстрела россиян по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранения получил 43-летний мужчина, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.
Как отметил Малашко, из-за обстрелов за прошедшие сутки поступило 31 сообщение о разрушениях объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.
Дополнение
В результате ночной вражеской атаки по Запорожью разрушениям подверглись четыре многоэтажных дома. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.