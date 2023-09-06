Стали відомі наслідки нічного обстрілу столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За даними на цю хвилину, у Києві внаслідок нічного обстрілу без жертв та руйнувань. Сили ППО збили усі повітряні цілі. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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Зазначається, що столиця вночі зазнала комбінованого обстрілу.
Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО.
Цитата
«Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І щиро дякуйте воїнам ППО, силам оборони за чисте небо і врятовані життя!», - написав Попко.
Додамо
На Одещині через обстріл росіян загинув працівник агропідприємства.