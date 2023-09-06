Стали відомі наслідки нічного обстрілу столиці

Деталі

Зазначається, що столиця вночі зазнала комбінованого обстрілу.

Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО.

Цитата

«Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І щиро дякуйте воїнам ППО, силам оборони за чисте небо і врятовані життя!», - написав Попко.

Додамо

На Одещині через обстріл росіян загинув працівник агропідприємства.