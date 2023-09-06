На Одещині через обстріл росіян загинув працівник агропідприємства

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Зазначається, що чоловік отримав тяжкі поранення і помер у лікарні.

Цитата

«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…», — йдеться у повідомленні.

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Також Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовали руйнування та пожежі.

Окупанти пошкодили об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Додамо

Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.