В Одесской области из-за обстрела россиян погиб работник агропредприятия

Детали

Отмечается, что мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Цитата

«В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении.

Дополнение

Также Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары.

Оккупанты повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Добавим

Этой ночью, 6 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Одесской области.