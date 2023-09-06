В Одесской области из-за обстрела россиян погиб работник агропредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из-за ночного обстрела Измаильского района Одесской области ударными беспилотниками, погиб сотрудник аграрного предприятия. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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Отмечается, что мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице.
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«В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении.
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Также Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары.
Оккупанты повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
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Этой ночью, 6 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Одесской области.