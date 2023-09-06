В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття. Зафіксовані пуски крилатих російських ракет із стратегічних бомбардувальників. Про це повідомили у Повітряних Силах. Передає УНН.
Деталі
Станом на тепер повітряна тривога оголошена у центральних, східних та південних регіонах України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Є повідомлення, що перші ракети заходять з Харківщини.
Раніше Повітряні Сили зафіксували активність стратегічних бомбардувальників росіян.
Додамо
Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.
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