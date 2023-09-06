В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Деталі

Станом на тепер повітряна тривога оголошена у центральних, східних та південних регіонах України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Є повідомлення, що перші ракети заходять з Харківщини.

Раніше Повітряні Сили зафіксували активність стратегічних бомбардувальників росіян.

Додамо

Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.

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