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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття. Зафіксовані пуски крилатих російських ракет із стратегічних бомбардувальників. Про це повідомили у Повітряних Силах. Передає УНН.

Деталі

Станом на тепер повітряна тривога оголошена у центральних, східних та південних регіонах України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Є повідомлення, що перші ракети заходять з Харківщини.

Раніше Повітряні Сили зафіксували активність стратегічних бомбардувальників росіян.

Додамо

Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.

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