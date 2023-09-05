росіяни запустили кілька груп ударних дронів по Україні – Повітряні Сили

Цитата

«Увага! Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей», — йдеться у повідомленні.

Деталі

У Повітряних Силах попередили про можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА.

«У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», — додало командування.

Додамо

Напередодні вночі у небі над Україною Повітряні Сили знищили 23 з 32 ворожих "шахедів".

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