росіяни запустили кілька груп ударних дронів по Україні – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних безпілотників — з району полігону Чауда у Криму та Приморсько-Ахтарська у росії. Ворожі дрони рухаються у напрямку південних областей україни. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
Цитата
«Увага! Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей», — йдеться у повідомленні.
Деталі
У Повітряних Силах попередили про можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА.
«У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», — додало командування.
Додамо
Напередодні вночі у небі над Україною Повітряні Сили знищили 23 з 32 ворожих "шахедів".
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