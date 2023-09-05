З могили льотчика "Джуса" вкрали шеврони: його дівчина звернулась до мародерів

Цитата

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", - написала Подоляк.

Доповнення

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус", з 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України.

Наразі розслідування загибелі пілотів в авіакатастрофі у Житомирській області триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.

Терміни таких розслідувань бувають різні - часом воно може тривати навіть до пів року.

Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими.

Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце.

Ніхто не дізнається вашого імені. pic.twitter.com/iIh1sZYqUR