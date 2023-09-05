З могили льотчика "Джуса" вкрали шеврони: його дівчина звернулась до мародерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. З могили відомого українського військового льотчика Повітряних сил Збройних сил України з позивним "Джус” Андрія Пільщикова, вкрали шеврони. Дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк звернулась до мародерів у Х (колишній Twitter) з проханням їх повернути, обіцяючи цінний обмін та анонімність, передає УНН.
Цитата
"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", - написала Подоляк.
Доповнення
25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус", з 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України.
Наразі розслідування загибелі пілотів в авіакатастрофі у Житомирській області триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.
Терміни таких розслідувань бувають різні - часом воно може тривати навіть до пів року.
Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими.
Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце.
Ніхто не дізнається вашого імені. pic.twitter.com/iIh1sZYqUR