Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі під Житомиром: слідчі розглядають три версії інциденту

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"Розслідування буде проводитися, до нього будуть залучатися фахівці з Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил. Наразі слідством будуть розглядатися такі версії, як: технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів", - поінформувала радниця.

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Сапьян зауважила, що необхідно провести ряд експертиз для встановлення обставин катастрофи: судово-медичні, експертизи з дешифрації чорних скриньок. Вона додала, що це "робиться не за один день".

"Це така комплексна судово-авіаційно-технічна експертиза. Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть взагалі розуміння слідству, як це відбулося... Зараз катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру "розворот". Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих", - сказала радниця.

Вона також зазначила, що слідчі будуть спілкуватися з усіма можливими свідками трагедії. Сапьян нагадала, що ті, хто мають свідчення щодо трагедії, можуть звернутися за телефоном гарячої лінії ДБР або залишити звернення в анонімному форматі на сайті бюро.

Раніше

25 серпня в авіакатастрофі у Житомирській області загинуло троє бойових пілотів. Вони були з 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що триває розслідування для з'ясування обставин. Терміни таких розслідувань бувають різні - часом воно може тривати навіть до пів року.