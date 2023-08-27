Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі під Житомиром: у ПС ЗСУ прокоментували терміни розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Триває розслідування для з'ясування обставин авіакатастрофи на Житомирщині, у якій загинули троє пілотів. Терміни таких розслідувань бувають різні - часом воно може тривати навіть до пів року. Про це заявив у неділю в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Відповідне розслідування триває, щоб з'ясувати обставини цієї жахливої авіакатастрофи. (...) Будемо чекати об'єктивних результатів розслідування. Повітряні сили надали всі матеріали, щоб дійсно з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому дійсно уникнути таких жахливих подій", - вказав Ігнат.
Речник Повітряних сил також відповів на запитання щодо термінів розслідування.
"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія у Повітряних силах, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, що є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, буває, навіть до пів року затягується розслідування, маємо такі приклади", - сказав Ігнат.
Щодо того, які факти достеменно відомо про цей інцидент, Ігнат вказав: "Льотчики щодня виконують бойові завдання у небі. (...) Програма підготовки пілотів - це одне, і виконання завдань - це зовсім інше. Є планові польоти, є польоти з виконання бойового завдання. Саме цей випадок - пара літаків виконувала бойове завдання, визначене керівництвом бригади. Таким чином вони виконували його у небі. На жаль, не завершили це завдання. І таким чином ми маємо такі наслідки".
Нагадаємо
Трагедія сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним "Джус".