Загинув відомий український льотчик "Джус"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні загинув відомий український військовий льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним "Джус”. Про це повідомив знайомий Джуса Павло Поцелуєв, передає УНН.
Цитата
“Щойно зрозумів, що не мав жодного твого фото – самі лише кріпухи, навігатори, чохли та кабелі. Тому що ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.
Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо”, - написав Поцелуєв.
Нагадаємо
Раніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили загибель українського льотчика Владислава Савєльєва.
Відомо, що у загиблого захисника залишилась маленька дитина та жінка.