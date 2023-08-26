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Загинув відомий український льотчик "Джус"

Загинув відомий український льотчик "Джус"

Київ • УНН

 • 1260002 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні загинув відомий український військовий льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним "Джус”. Про це повідомив знайомий Джуса Павло Поцелуєв, передає УНН.

Цитата

“Щойно зрозумів, що не мав жодного твого фото – самі лише кріпухи, навігатори, чохли та кабелі. Тому що ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо”, - написав Поцелуєв.

Нагадаємо

Раніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили загибель українського льотчика Владислава Савєльєва.

Відомо, що у загиблого захисника залишилась маленька дитина та жінка.

Українські Національні Новини

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