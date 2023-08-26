Загинув відомий український льотчик "Джус"

Цитата

“Щойно зрозумів, що не мав жодного твого фото – самі лише кріпухи, навігатори, чохли та кабелі. Тому що ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо”, - написав Поцелуєв.

Нагадаємо

Раніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили загибель українського льотчика Владислава Савєльєва.

Відомо, що у загиблого захисника залишилась маленька дитина та жінка.