У Повітряних силах підтвердили загибель українського льотчика з позивним “Номад”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили загибель українського льотчика Владислава Савєльєва, йдеться в повідомленні Повітряних сил в Twitter, пише УНН.
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2 червня льотчик ВПС України Владислав Савельєв (позивний "НОМАД") загинув під час виконання бойового завдання, йдеться в повідомленні.
Як заявив його побратим Дмитро Шкаревський, у загиблого захисника залишилась маленька дитина та жінка.
За словами Шкаревського, найбільша мрія Владислава Савєльєва відправитись після перемоги з друзями і сімʼєю у Норвегію.
"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть бувши у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека", — написав Дмитро Шкаревський в Facebook.
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