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У Повітряних силах підтвердили загибель українського льотчика з позивним “Номад”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили загибель українського льотчика Владислава Савєльєва, йдеться в повідомленні Повітряних сил в Twitter, пише УНН.

У Повітряних силах підтвердили загибель українського льотчика з позивним “Номад”

Деталі

2 червня льотчик ВПС України Владислав Савельєв (позивний "НОМАД") загинув під час виконання бойового завдання, йдеться в повідомленні.

Як заявив його побратим Дмитро Шкаревський, у загиблого захисника залишилась маленька дитина та жінка.

За словами Шкаревського, найбільша мрія Владислава Савєльєва відправитись після перемоги з друзями і сімʼєю у Норвегію.

"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть бувши у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека", — написав Дмитро Шкаревський в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Речник Повітряних: Наші льотчики щодня воюють на техніці, що працює на межі своїх можливостей

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