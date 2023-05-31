Речник Повітряних: Наші льотчики щодня воюють на техніці, що працює на межі своїх можливостей

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Київ • УНН

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Про F-16, керовані авіабомби та про те, чому «шахеди» літають вночі – поговорили з Юрієм Ігнатом

КИЇВ. 31 травня. УНН. Ворог продовжує тероризувати Україну атаками з повітря. Чому так важливі сучасні літаки, чи можливо боротися з керованими авіабомбами, які росіяни використовують поблизу лінії фронту, та про унікальну роботу наших пілотів в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

- За травень росіяни атакували дронами та ракетами українську столицю 17 разів (станом на 30.05). Яка головна мета цих атак?

По-перше? ворог хоче посіяти паніку, тероризуючи населення України в серці столиці, де багато ЗМІ, іноземних зокрема, по-друге – показати свої наміри агресивні, що вони не збираються відступати. Їхні наміри нам зрозумілі: вони хочуть, щоб українці прийняли їхні умови «мирного плану», цей «мирний план» - це окупація повна України та знищення нашої держави. Тому тероризм триває, вони виснажують нашу протиповітряну оборону. Постійні атаки дронів, вже рекордна кількість для Києва 39 за раз, на це все необхідно витрачати боєкомплекти і це виснажує нашу протиповітряну оборону, але виходу іншого немає, нам потрібно збивати дрони. Ну і ще одна мета – це знищення певних об’єктів, десь вони таки влучають, бо все ж не на 100% знищуються крилаті ракети й дрони.

- У так званому міноборони рф, заявляють про те, що під час останньої ракетної атаки на Київ, вони нібито знищили систему ППО Patriot. Чи всі американські системи на місці?

В першому варіанті, коли вони говорили про знищення Patriot, це було 16 травня, так, були деякі ушкодження системи, ми їх швидко відновили. Це війна, зрозуміло, що й уламки падають ракет і так далі, це може відбуватися, але ні про яке знищення мова не йде, все на місці.

- Чому обстріли відбуваються переважно вночі?

«Шахеди» летять вночі, тому що вночі їх виявляти мобільними вогневими групами значно важче і їх знищувати доводиться зенітними керованими ракетами. Немає візуальної прив’язки до цілі і тільки завдяки радіолокаційній прив’язці можна вражати саме «шахеди». Ну і ракети відповідно теж. Ворог атакує у тиху пору доби, люди відпочивають, тож можна списати це й на підступність.

- На початку травня Ви заявляли про те, що керовані авіабомби – це одна з найбільших проблем на лінії фронту та прикордонні. Як можна і чи можна взагалі нині вирішити цю проблему?

Немає ніяких рішень зараз. З бомбами боротися ніхто не може і не буде. Теоретично й практично їх можна пробувати нищити зенітними керованими ракетами, але уявіть собі по 30 авіабомб керованих на день і ми по ним будемо витрачати приблизно по 2-3 зенітні ракети для того, щоб бодай одну бомбу зрушити з місця, ось цю чавунну болванку масою в 500 кілограмів. І який ефект? Ми витратимо за кілька тижнів велику кількість ракет і залишимо небо чистим для російської авіації. З бомбами боротися ніхто не буде, тут рецепт один – протидіяти авіації, яка підлітає до наших кордонів, до 50 кілометрів, приблизно звідти скидається бомба, і, таким чином, відігнати російську авіацію потрібно подалі від наших кордонів. Це можуть зробити або далекобійні комплекси ППО або літаки, що здатні протистояти російським, а це F-16.

- От, до речі про F-16, поясніть, чим ці літаки будуть корисними Україні?

F-16 – це літак четвертого покоління, такий самий, як Міг29, але він пройшов декілька етапів модернізації і може на рівні протистояти російським літакам. З цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM (
англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Високошвидкісна протирадіолокаційна ракета – ред.), керованих авіабомб JDAM ( англ. Joint Direct Attack Munition - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби («тупі» бомби) у всепогодні кориговані («розумні») боєприпаси – ред.) тощо.

F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових базах, логістиці тощо. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. Тож, як я сказав, по-перше: вони допоможуть нам відігнати російську авіацію і завоювати перевагу в повітрі й по-друге: F-16 здатні боротися з тими ж «шахедами», тож він стане частиною протиповітряної оборони, якої нам бракує. Тому що, на жаль, ми не можемо поки все перекрити засобами ППО.

- Щодо літаків, які використовують українські пілоти зараз, чому так необхідний апґрейт?

Наша авіація морально та фізично застаріла. Літаки вдвічі старші за своїх пілотів. Ми воюємо на старій радянській техніці проти російської модернізованої. Їх в 6 разів більше по кількості авіації , плюс вони ефективніші з точку зору технології. Хто кого раніше побачив з радару – той й раніше того знищив. Наш Міг29 не бачить літак, який по ньому вже випустив ракету, тобто він стає просто ціллю й лише завдяки умілим діям землі й повідомленням пілота, наш пілот, отримавши ту інформацію, робить протиракетний маневр, на великій швидкості притискаючись до землі, уникає атак. На жаль, не завжди це вдається. Але наші льотчики щодня воюють на техніці, що працює на межі своїх можливостей, але пілоти витискають з неї все можливе, щоб знищити якомога більше ворогів. Ще один аспект - радянські літаки МіГ та Су не спроможні сьогодні ефективно відпрацьовувати проти дронів-камікадзе, вони не призначення для збиття таких БплА, вони створювалися для іншого, і їх технологія доволі застаріла. Льотчики, звичайно роблять все можливе, але їм важко. Натомість F-16 здатні якісно перехоплювати такі типи повітряних цілей.

- Оскільки низка країн вже затвердили надання України винищувачів, скільки тепер потрібно часу для навчання українських пілотив?

Не навчань, а перенавчань, бо ми відправлятимемо досвідчених пілотів з бойовим досвідом. Вже було тестування. Близько 4 місяців знадобиться. Їх будуть вчити воювати на цих літаках, це ключове. Так само поїдуть інженери вчитися, як обслуговувати техніку. Вже створено авіаційну коаліцію і ще приєднуються країни, наші фахівці вивчають майданчики в країнах Європи та світу, де саме буде проходити початковий етап підготовки пілотів, де робота на авіаційних тренажерах, а де буде льотна та бойова підготовка, щоб льотчик у підсумку вмів застосовувати всі види озброєння. І чим раніше все це відбудеться, тим швидше буде наша перемога. Цей літак зможе перевернути з ніг на голову хід бойових дій на нашу користь.

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