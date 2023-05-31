Спикер Воздушных сил: Наши летчики ежедневно воюют на технике, работающей на пределе своих возможностей

КИЕВ. 31 мая. УНН. Враг продолжает терроризировать Украину атаками с воздуха. Почему так важны современные самолеты, возможно ли бороться с управляемыми авиабомбами, которые россияне используют вблизи линии фронта, и об уникальной работе наших пилотов в эксклюзивном интервью УНН рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

- За май россияне атаковали дронами и ракетами украинскую столицу 17 раз (по состоянию на 30.05). Какова главная цель этих атак?

Во-первых, враг хочет посеять панику, терроризируя население Украины в сердце столицы, где много СМИ, иностранных в частности, во-вторых – показать свои намерения агрессивные, что они не собираются отступать. Их намерения нам понятны: они хотят, чтобы украинцы приняли их условия «мирного плана», этот «мирный план» - это оккупация полная Украины и уничтожение нашего государства. Поэтому терроризм продолжается, они истощают нашу противовоздушную оборону. Постоянные атаки дронов, уже рекордное количество для Киева 39 за раз, на это все необходимо тратить боекомплекты и это истощает нашу противовоздушную оборону, но выхода другого нет, нам нужно сбивать дроны. Ну и еще одна цель – это уничтожение определенных объектов, где-то они таки попадают, потому что все же не на 100% уничтожаются крылатые ракеты и дроны.

- В так называемом минобороны рф, заявляют о том, что во время последней ракетной атаки на Киев, они якобы уничтожили систему ПВО Patriot. Все ли американские системы на месте?

В первом варианте, когда они говорили об уничтожении Patriot, это было 16 мая, да, были некоторые повреждения системы, мы их быстро восстановили. Это война, понятно, что и обломки падают ракет и так далее, это может происходить, но ни о каком уничтожении речь не идет, все на месте.

- Почему обстрелы происходят преимущественно ночью?

«Шахеды» летят ночью, потому что ночью их обнаруживать мобильными огневыми группами значительно труднее и их уничтожать приходится зенитными управляемыми ракетами. Нет визуальной привязки к цели и только благодаря радиолокационной привязке можно поражать именно «шахеды». Ну и ракеты соответственно тоже. Враг атакует в тихое время суток, люди отдыхают, поэтому можно списать это и на коварство.

- В начале мая Вы заявляли о том, что управляемые авиабомбы – это одна из самых больших проблем на линии фронта и границе. Как можно и можно ли вообще сейчас решить эту проблему?

Нет никаких решений сейчас. С бомбами бороться никто не может и не будет. Теоретически и практически их можно пробовать уничтожать зенитными управляемыми ракетами, но представьте себе по 30 авиабомб управляемых в день и мы по ним будем тратить примерно по 2-3 зенитные ракеты для того, чтобы хотя бы одну бомбу сдвинуть с места, вот эту чугунную болванку массой в 500 килограммов. И какой эффект? Мы потратим за несколько недель большое количество ракет и оставим небо чистым для российской авиации. С бомбами бороться никто не будет, тут рецепт один – противодействовать авиации, которая подлетает к нашим границам, до 50 километров, примерно оттуда сбрасывается бомба, и, таким образом, отогнать российскую авиацию нужно подальше от наших границ. Это могут сделать или дальнобойные комплексы ПВО или самолеты, способные противостоять российским, а это F-16.

- Кстати об F-16, объясните, чем эти самолеты будут полезны Украине?

F-16 – это самолет четвертого поколения, такой же, как МиГ29, но он прошел несколько этапов модернизации и может на уровне противостоять российским самолетам. С этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile - Высокоскоростная противорадиолокационная ракета – ред.), управляемых авиабомб JDAM (англ. Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования, превращающий простые свободноспадающие бомбы («тупые» бомбы) во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы – ред.) и так далее.

F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным базам, логистике и тому подобное. Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. Поэтому, как я сказал, во-первых: они помогут нам отогнать российскую авиацию и завоевать преимущество в воздухе и во-вторых: F-16 способны бороться с теми же «шахедами», так что он станет частью противовоздушной обороны, которой нам не хватает. Потому что, к сожалению, мы не можем пока все перекрыть средствами ПВО.

- Относительно самолетов, которые используют украинские пилоты сейчас, почему так необходим апгрейд?

Наша авиация морально и физически устарела. Самолеты вдвое старше своих пилотов. Мы воюем на старой советской технике против российской модернизированной. Их в 6 раз больше по количеству авиации, плюс они эффективнее с точки зрения технологии. Кто кого раньше увидел с радара – тот и раньше того уничтожил. Наш МиГ29 не видит самолет, который по нему уже выпустил ракету, то есть он становится просто целью и только благодаря умелым действиям земли и сообщениям пилота, наш пилот, получив ту информацию, делает противоракетный маневр, на большой скорости прижимаясь к земле, избегает атак. К сожалению, не всегда это удается. Но наши летчики ежедневно воюют на технике, работающей на пределе своих возможностей, но пилоты выжимают из нее все возможное, чтобы уничтожить как можно больше врагов. Еще один аспект - советские самолеты МиГ и Су не способны сегодня эффективно отрабатывать против дронов-камикадзе, они не предназначены для сбивания таких БплА, они создавались для другого, и их технология довольно устарела. Летчики, конечно, делают все возможное, но им трудно. Зато F-16 способны качественно перехватывать такие типы воздушных целей.

- Поскольку ряд стран уже утвердили предоставление Украине истребителей, сколько теперь нужно времени для обучения украинских пилотов?

Не обучения, а переобучения, потому что мы будем отправлять опытных пилотов с боевым опытом. Уже было тестирование. Около 4 месяцев понадобится. Их будут учить воевать на этих самолетах, это ключевое. Так же поедут инженеры учиться, как обслуживать технику. Уже создана авиационная коалиция и еще присоединяются страны, наши специалисты изучают площадки в странах Европы и мира, где именно будет проходить начальный этап подготовки пилотов, где работа на авиационных тренажерах, а где будет летная и боевая подготовка, чтобы летчик в итоге умел применять все виды вооружения. И чем раньше все это произойдет, тем быстрее будет наша победа. Этот самолет сможет перевернуть с ног на голову ход боевых действий в нашу пользу.