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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Воздушных силах подтвердили гибель украинского летчика с позывным "Номад"

Киев • УНН

 • 9316101 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Воздушных силах ВСУ подтвердили гибель украинского летчика Владислава Савельева, говорится в сообщении Воздушных сил в Twitter, пишет УНН.

В Воздушных силах подтвердили гибель украинского летчика с позывным "Номад"

Детали

2 июня летчик ВВС Украины Владислав Савельев (позывной "НОМАД") погиб во время выполнения боевого задания, говорится в сообщении.

Как заявил его побратим Дмитрий Шкаревский, у погибшего защитника остался маленький ребенок и жена.

По словам Шкаревского, самая большая мечта Владислава Савельева отправиться после победы с друзьями и семьей в Норвегию.

"Он был замечательным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже будучи в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", — написал Дмитрий Шкаревский в Facebook.

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