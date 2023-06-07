В Воздушных силах подтвердили гибель украинского летчика с позывным "Номад"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Воздушных силах ВСУ подтвердили гибель украинского летчика Владислава Савельева, говорится в сообщении Воздушных сил в Twitter, пишет УНН.
Детали
2 июня летчик ВВС Украины Владислав Савельев (позывной "НОМАД") погиб во время выполнения боевого задания, говорится в сообщении.
Как заявил его побратим Дмитрий Шкаревский, у погибшего защитника остался маленький ребенок и жена.
По словам Шкаревского, самая большая мечта Владислава Савельева отправиться после победы с друзьями и семьей в Норвегию.
"Он был замечательным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже будучи в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", — написал Дмитрий Шкаревский в Facebook.
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