Погиб известный украинский летчик "Джус"

Цитата

“Только что понял, что не имел ни одного твоего фото – одни только крипухи, навигаторы, чехлы и кабели. Потому что ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом.

Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Джус. Теперь ты буквально будешь держать наше небо”, - написал Поцелуев.

Напомним

Ранее в Воздушных силах ВСУ подтвердили гибель украинского летчика Владислава Савельева.

Известно, что у погибшего защитника остался маленький ребенок и женщина.