Погиб известный украинский летчик "Джус"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине погиб известный украинский военный летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным "Джус”. Об этом сообщил знакомый Джуса Павел Поцелуев, передает УНН.
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“Только что понял, что не имел ни одного твоего фото – одни только крипухи, навигаторы, чехлы и кабели. Потому что ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом.
Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Джус. Теперь ты буквально будешь держать наше небо”, - написал Поцелуев.
Напомним
Ранее в Воздушных силах ВСУ подтвердили гибель украинского летчика Владислава Савельева.
Известно, что у погибшего защитника остался маленький ребенок и женщина.