Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: в ВС ВСУ прокомментировали сроки расследования

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Продолжается расследование для выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. Сроки таких расследований бывают разные - порой оно может длиться даже до полугода. Об этом заявил в воскресенье в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Цитата

"Соответствующее расследование продолжается, чтобы выяснить обстоятельства этой ужасной авиакатастрофы. (...) Будем ждать объективных результатов расследования. Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы действительно выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем действительно избежать таких ужасных событий", - указал Игнат.

Спикер Воздушных сил также ответил на вопрос о сроках расследования.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория в Воздушных силах, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разные сроки бывают, бывает, даже до полугода затягивается расследование, есть такие примеры", - сказал Игнат.

Относительно того, какие факты точно известно об этом инциденте, Игнат указал: "Летчики ежедневно выполняют боевые задачи в небе. (...) Программа подготовки пилотов - это одно, и выполнение задач - это совсем другое. Есть плановые полеты, есть полеты по выполнению боевого задания. Именно этот случай - пара самолетов выполняла боевую задачу, определенную руководством бригады. Таким образом они выполняли ее в небе. К сожалению, не завершили эту задачу. И таким образом мы имеем такие последствия".

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота Воздушных сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный лётчик с позывным "Джус".

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