Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: в ВС ВСУ прокомментировали сроки расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Продолжается расследование для выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. Сроки таких расследований бывают разные - порой оно может длиться даже до полугода. Об этом заявил в воскресенье в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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"Соответствующее расследование продолжается, чтобы выяснить обстоятельства этой ужасной авиакатастрофы. (...) Будем ждать объективных результатов расследования. Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы действительно выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем действительно избежать таких ужасных событий", - указал Игнат.
Спикер Воздушных сил также ответил на вопрос о сроках расследования.
"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория в Воздушных силах, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разные сроки бывают, бывает, даже до полугода затягивается расследование, есть такие примеры", - сказал Игнат.
Относительно того, какие факты точно известно об этом инциденте, Игнат указал: "Летчики ежедневно выполняют боевые задачи в небе. (...) Программа подготовки пилотов - это одно, и выполнение задач - это совсем другое. Есть плановые полеты, есть полеты по выполнению боевого задания. Именно этот случай - пара самолетов выполняла боевую задачу, определенную руководством бригады. Таким образом они выполняли ее в небе. К сожалению, не завершили эту задачу. И таким образом мы имеем такие последствия".
Напомним
Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота Воздушных сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный лётчик с позывным "Джус".